Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму с помощью дрона.

По имеющимся данным, в результате удара никто не пострадал. Произошло возгорание площадью два квадратных метра.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о попытке атаки инфраструктурного объекта в республике с дрона.

20 июля сообщил о сбитом беспилотнике в центральной части полуострова. В поселке Раздольное на полуострове ввели режим ЧС после того, как в результате атаки дрона были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.

17 июля был повторно подорван Крымский мост, 18 июля полуостров атаковали 28 беспилотников, а 19 июля на военном полигоне произошел пожар.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.