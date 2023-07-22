Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму

Mash: ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму с помощью дрона

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму с помощью дрона.

По имеющимся данным, в результате удара никто не пострадал. Произошло возгорание площадью два квадратных метра.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о попытке атаки инфраструктурного объекта в республике с дрона.

20 июля сообщил о сбитом беспилотнике в центральной части полуострова. В поселке Раздольное на полуострове ввели режим ЧС после того, как в результате атаки дрона были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.

17 июля был повторно подорван Крымский мост, 18 июля полуостров атаковали 28 беспилотников, а 19 июля на военном полигоне произошел пожар.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях