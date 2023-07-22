ВСУ попытались атаковать Крым с помощью дронов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке атаки инфраструктурных объектов с помощью дронов в Красногвардейском районе республики со стороны Украины. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале чиновника.

«Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», — сообщил Аксенов.

Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

20 июля сообщил о сбитом беспилотнике в центральной части полуострова. В поселке Раздольное на полуострове ввели режим ЧС после того, как в результате атаки дрона были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.

17 июля был повторно подорван Крымский мост, 18 июля полуостров атаковали 28 беспилотников, а 19 июля на военном полигоне произошел пожар.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.