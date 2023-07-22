Украинские военные обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами

Источник Telegram-канала Shot сообщил, что село Журавлевка в Белгородской области обстреляли кассетными боеприпасами.

По данным канала, речь идет о трех снарядах неизвестного калибра. Предположительное время атаки — 10:30 утра 21 июля. Сообщается, что при обстреле никто не пострадал.

Ранее в ФРГ подняли вопрос о препятствовании поставкам кассетных боеприпасов Украине.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

7 июля президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Американский лидер подчеркнул, что ход конфликта на Украине зависит от поставок боеприпасов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.