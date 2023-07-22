В Херсонской области рассказали о ночных обстрелах региона

Украинские военные за прошедшую ночью обстреляли Костогрызово и другие населенные пункты Херсонской области, при этом выпустив почти 40 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом заявил ТАСС представитель экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Голая Пристань, Песчановка, Корсунка, Кардашинка, Костогрызово, выпустив в общей сложности 36 снарядов...» — пояснил собеседник агентства.

По информации оперативного ведомства, удары осуществлялись Вооруженными силами Украины из ствольной артиллерии.

Сведения о жертвах и пострадавших среди населения в настоящий момент уточняются. Также нет данных о разрушениях инфраструктуры региона.

До этого стало известно, что более 40 солдат ВСУ уничтожены при попытке высадиться у Антоновского моста под Херсоном. Военнослужащие группировки «Днепр» оперативно отреагировали на маневры противника, разведка своевременно узнала о планах ВСУ, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.