Названы суточные потери ВСУ при двух попытках форсировать Днепр

Представитель экстренных служб Херсонской области заявил, что российские силы пресекли две попытки украинских войск форсировать Днепр в регионе, уничтожены пять лодок и более 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Кизомыс, уничтожены три лодки и 15 боевиков ВФУ», — сказал он.

Вторая попытка форсирования реки Днепр была пресечена ВС РФ в районе населенного пункта Антоновка.

«В результате огневого поражения уничтожено две лодки и 19 боевиков ВФУ», — добавил представитель экстренных служб.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ситуацию на Ореховском направлении в Запорожской области «очень горячей».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Ранее британский полковник Ричард Кемп назвал единственный вариант контрнаступления ВСУ.