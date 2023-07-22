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В Запорожской области назвали «очень горячей» ситуацию на одном из направлений

Рогов: ВСУ на Ореховском направлении пошли в наступление, ситуация «очень горячая»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал ситуацию на Ореховском направлении в Запорожской области «очень горячей».

Он заявил, что в 04:00 (мск) Вооруженные силы Украины после массированной артподготовки восточнее Работино пошли в атаку. По словам Рогова, в наступлении украинская пехота действует совместно с бронетехникой, включая танки и американские боевые машины пехоты Bradley.

«ВСУ пытаются прорваться к нашим позициям и занять окопы на первой линии обороны», — написал он.

Рогов сообщил, что российская артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО) встретили противника на подступах.

«Идут тяжелые ожесточенные бои», — добавил он.

21 июля Владимир Рогов заявил, что украинские военные начали использовать тактику «мясных штурмов», в ходе которой они разминируют минные поля «ценой собственных жизней».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее власти Запорожской области сообщали об остановке наступления ВСУ.

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