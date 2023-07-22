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Российский Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ

МО РФ: российский Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ на Купянском направлении

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск «Запад» нанес удар по пункту дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

По его словам, в ходе боевых действий на данном направлении экипаж Су-34 группировки нанес авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25СМ из Центрального военного округа успешно уничтожили огневые средства и живую силу противника, принадлежащие Вооруженным силам Украины, на Краснолиманском направлении.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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Операция на Украине
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