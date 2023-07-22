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Российские военные уничтожили ДРГ на Купянском направлении

Минобороны: артиллерия РФ ликвидировала группу диверсантов на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские артиллеристы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает ТАСС.

Он уточнил, что она была уничтожена в полосе обороны 1-й танковой армии в районе населенного пункта Ивановка. Речь идет о ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По словам Зыбинского, удары наносились из самоходных артиллерийских установок «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», гаубиц Д-30 и противотанковых ракетных комплексов группировки. Были обстреляны позиции бригады противника, а также подразделениям бригады территориальной обороны.

Начальник пресс-центра добавил, что общие потери ВСУ составили до взвода живой силы и один пикап.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о продвижении российских войск на Купянском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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