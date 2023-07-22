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Минобороны России сообщило о поражении более чем десяти мест скопления сил ВСУ

МО: авиация «Востока» поразила десять мест скопления сил ВСУ на Запорожском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что штурмовая и армейская авиация группировки поразила свыше 10 мест скопления сил ВСУ на Запорожском направлении, передает РИА Новости.

По его словам, были поражены более десятка мест скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районах Пятихатки, Роботино и Приютное.

Также офицер рассказал, что на данном направлении огнем артиллерии сорвана попытка противника провести ротацию личного состава в районе Новодаровки. Уничтожена украинская разведгруппа в районе Мирного. В этом же районе огнем артиллерии ликвидирован минометный расчет.

Кроме того, Чехов сообщил об отражении атаки противника в направлении Роботино. Танки, боевые бронированные машины, минометный расчет и живая сила ВСУ были уничтожены. В ходе контрбатарейной борьбы ликвидирована буксируемая гаубица в районе Червоной Криницы.

Как указал начальник пресс-центра, на Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии уничтожены две украинские разведгруппы в районе западнее Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы минометный расчет восточнее Урожайного, гаубица «Мста-Б» в районе Великой Новоселки и станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

Офицер добавил, что армейская авиация поразила скопления живой силы противника в районе Старомайорского.

«Расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» сбито два БПЛА «Фурия» и две «Валькирии», — заключил он.

21 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли свыше 175 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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