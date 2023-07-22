Вооруженные силы РФ остановили контратаку противника

Начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбский заявил, что артиллерия группировки остановила контратаку противника в районе Масютовки и Петропавловки на Двуреченском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, рота 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась предпринять контратаку на позицию российских войск в районе населенных пунктов Масютовка и Петропавловка.

По его словам, российской артиллерии удалось уничтожить минометный расчет, станцию радиоэлектронной борьбы, средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Эльф».

До этого Министерство обороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов 1-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.