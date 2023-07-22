Польский генерал предупредил Украину о возможном наступлении ВС РФ

Польский генерал Леон Коморницкий в интервью на YouTube-канале Nowa konfederacja высказал мнение, что российские войска могут обойти Вооруженные силы Украины (ВСУ) с фланга и начать свое наступление.

По его словам, военные ВС РФ могут зайти во фланг атакующих украинских группировок. Такая угроза существует, заявил генерал.

«Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — сказал он.

Как считает Коморницкий, армия России может начать собственное наступление, лишив при этом ВСУ возможности вклиниться в оборонительные рубежи.

Генерал также указал, что ВСУ должны обратить внимание на то, что войска РФ уже ведут наступательные действия в нескольких направлениях, в том числе к северу от Артемовска. Он порекомендовал украинским военным бросить свои силы на то, чтобы остановить это наступление.

18 июля Министерство обороны РФ сообщило о продвижении российских войск на Купянском направлении.

На этой неделе ветеран спецназа США Эрик Крамер, который занимается обучением украинских военных в Киеве, заявил, что потери Вооруженных сил Украины на фронте ужасающие.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.