ВМС Британии вместе с союзниками обучают военных ВСУ разминированию на воде

Британские военные совместно с экспертами из стран — союзников обучают украинских солдат навыкам разминирования. Об этом сообщается на сайте Королевского военно-морского флота Великобритании.

Как говорится в заявлении, подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются водолазы Королевского ВМС, специалисты по обезвреживанию бомб и разминированию. Они обучают своих украинских коллег поиску и безопасному обезвреживанию мин и других взрывных устройств.

Подготовка украинских водолазов, саперов, а также специалистов по работе «с подводными аппаратами без экипажа» осуществляется в заливе Лох-Ю на северо-западе Шотландии.

В подготовке, среди прочего, также участвуют эксперты из США, Франции, Бельгии и Грузии. В обучение входит очистка судоходных путей от мин, обеспечение безопасности мелководья и пляжей для десантных рейдов, очистка портов, причалов и любой другой инфраструктуры от потенциальных угроз.

Во время подготовки бойцов ВСУ также познакомили с подводными аппаратами, изучающими потенциально опасные объекты перед началом работы водолазов-саперов.

До этого немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что минные заграждения Вооруженных сил России оказывают психологическое воздействие на украинских военных и вызывают у них страх.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.