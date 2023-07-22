Стало известно, когда США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине

Власти США 25 июля могут объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $400 млн, в который войдут боеприпасы и БТР Stryker. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, вооружения планируется передать из запасов Министерства обороны США.

Агентство подчеркивает, что в новый пакет американской военной помощи могут войти несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и комплексов противовоздушной обороны Patriot, РСЗО HIMARS и противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

Агентство подчеркивает, что правительство Соединенных Штатов может изменить состав пакета. Отмечается, что в него не войдут кассетные боеприпасы.

До этого правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут 28 танков Leopard.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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