Бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказам командования. Об этом он рассказал на YouTube-канале.

По его мнению, лидерство Зеленского ставится под сомнение, а украинские офицеры «расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой». Макгрегор утверждает, что в ВСУ в текущий момент большое количество дезертиров, которые сдаются в плен взводами.

Полковник считает, что украинцы «охотно уходят к россиянам, которые обращаются с ними хорошо», что «помогает военнослужащим ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов».

До этого Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления оказались значительными.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.