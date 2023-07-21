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В США назвали причину, по которой Запад может передать F-16 Украине

Newsweek: Запад может передать истребители F-16 Украине из-за перехода на F-35

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Ben Margot/AP

Западные страны, переходящие на высоко ценимые самолеты Lockheed Martin пятого поколения F-35, могут отдать свои F-16 таким странам, как Украина. Об этом сообщил Newsweek бывший генеральный менеджер программы Lockheed Martin F-35 Том Бербедж.

Начало Россией спецоперации на Украине в феврале 2022 года побудило перейти на F-35 многие страны, которые до этого не решались начать закупки этих истребителей, отметил он.

Поскольку Финляндия присоединилась к программе F-35, присоединившись к другим странам, граничащим с Арктикой, таким как Канада и Норвегия, в Тихом океане формируется еще одна группа «естественных союзов», указал Бербедж.

По его словам, на переход союзников США со старых истребителей на F-35, который является естественным, потребуются годы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу 2023 года.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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