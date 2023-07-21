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В Белом доме сообщили, задействована ли ЧВК «Вагнер» в боевых действиях на Украине

Помощник Байдена Салливан: ЧВК «Вагнер» сейчас не участвует в боевых действиях на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Частная военная компания «Вагнер» в настоящее время не участвует в боевых действиях на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо, передает ТАСС.

Салливан отметил, что не может дать четкого ответа на вопрос о будущем ЧВК «Вагнер» после мятежа в России и выразил мнение, что никто не может точно сказать, как это событие повлияло на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, российское Минобороны, а также конкретных генералов и командиров.

По его мнению, в полной мере последствия мятежа станут понятны в течение дней или месяцев.

«Могу с уверенностью сказать, что на данный момент она не задействована в боевых действиях на Украине», — сказал он и подчеркнул, что некоторые элементы ЧВК были переброшены в Белоруссию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона наблюдает за действиями «наемников» у границы на территории Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.

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