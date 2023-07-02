В Минобороны рассказали о работе ПВО

Российские системы противовоздушной обороны в Запорожской области сбили украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны России.

«За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM», — добавили в ведомстве.

Также сообщается об уничтожении 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области.

29 июня в Минобороны РФ заявляли, что российские системы противовоздушной обороны в течение минувших суток перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM.

До этого в оборонном ведомстве России сообщали, что за последние сутки российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» и снаряд РСЗО HIMARS. Также в ведомстве добавляли, что уничтожены четыре беспилотника ВСУ в ЛНР и ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.