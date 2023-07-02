В Минобороны РФ рассказали об отраженных атаках на Донецком направлении

Министерство обороны России сообщило, что российские силы отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Отмечается, что подразделения Южной группировки отразили атаки у населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Среди них — Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка.

Накануне министерство обороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки Вооруженных сил Украины. Столкновения произошли в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.

1 июля источник в командовании Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что украинские войска в субботу, 1 июля, предприняли попытку контрнаступления в районе села Берховка Бахмутского района в Донецкой народной республике. По его словам, силы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России остановили противника в серой зоне.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.