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МО РФ: ВС РФ атаковали украинскую технику на железной дороге в Харьковской области

МО РФ: ВС РФ нанесли удар по технике ВСУ на железной дороге в Харьковской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по украинской технике на железнодорожных перегонах в Харьковской области, доставленной из центральных и западных регионов Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, удары наносила оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллеристы.

«В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в ДНР были поражены пункты управления двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призывали военных Вооруженных сил Украины сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.

Об этом рассказал военный с позывным «Бага». По его словам, украинским военным необходимо сложить оружие и вернуться к своим семьям.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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