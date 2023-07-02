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Рогов сообщил о ликвидации спецгруппы ВСУ, пытавшейся прорваться к позициям ВС РФ

Рогов: ВС РФ уничтожили спецгруппу ВСУ в районе Пятихаток Запорожского фронта

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РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о ликвидации спецгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшейся прорваться к позициям российских сил на Васильевском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в районе Пятихаток на Васильевском направлении Запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы ВСУ в количестве около 20 нацистов», — рассказал Рогов.

Российские войска нанесли огневое поражение по группе, в результате чего было ликвидировано восемь и ранено пять боевиков ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска вскрыли перемещение бригад ВСУ и уничтожили две БМП противника на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

До этого в Минобороны РФ заявили о ликвидации двух генералов при ударе по позициям ВСУ в Краматорске.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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