Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о ликвидации спецгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшейся прорваться к позициям российских сил на Васильевском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в районе Пятихаток на Васильевском направлении Запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы ВСУ в количестве около 20 нацистов», — рассказал Рогов.

Российские войска нанесли огневое поражение по группе, в результате чего было ликвидировано восемь и ранено пять боевиков ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска вскрыли перемещение бригад ВСУ и уничтожили две БМП противника на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

До этого в Минобороны РФ заявили о ликвидации двух генералов при ударе по позициям ВСУ в Краматорске.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.