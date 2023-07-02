Израиль расширит свой парк истребителей F-35 до 75 машин

Израиль закупит у США еще 25 истребителей-бомбардировщиков F-35, чтобы сформировать третью эскадрилью из этих самолетов. Об этом сообщает Минобороны страны.

Отмечается, что самолеты будут произведены компанией Lockheed Martin. Покупка расширит парк израильских F-35 до 75 машин.

Ранее сообщалось, что финский оборонный концерн Patria и американская компания Lockheed Martin подписали соглашение о промышленном сотрудничестве, в том числе по сборке фюзеляжей для истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом говорится в заявлении финского концерна.

Представитель Patria Петри Хепола отметил, что Patria построит не менее 400 носовых частей фюзеляжа F-35.

В конце апреля Пентагон сообщил, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила дополнительные $615,9 млн для производства ракет для РСЗО HIMARS.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.