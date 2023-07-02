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Newsweek указал на одну из главных проблем контрнаступления ВСУ

Newsweek: у Запада нехватка переносных ЗРК Stinger для Украины

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Global Look Press

У стран Запада заканчиваются переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет американское издание Newsweek.

Отмечается, что дефицит Stinger сильно влияет на обороноспособность украинской армии. Авторы публикации подчеркивают, что это является одной из главных проблем украинского контрнаступления.

По словам военного эксперта Аллана Орра, российская сторона знает о проблеме и активно этим пользуется на поле боя. Украинские войска, в свою очередь, не могут пройти российские линии обороны без ПЗРК, так как по ним постоянно работает авиация ВС РФ.

Орр добавил, что американским компаниям приходится привлекать инженеров старше 70 лет, чтобы восстановить производство Stinger.

До этого в Пентагоне сообщали, что общий объем военной помощи США Украине с начала президентства Джо Байдена превысил $41,2 млрд.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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