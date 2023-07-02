На Украине прокомментировали ситуацию у Антоновского моста под Херсоном

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны страны Наталья Гуменюк прокомментировала бои у Антоновского моста под Херсоном

По ее словам, в настоящее время идет «мощная боевая работа» с акцентом на контрбатарейной борьбе через Днепр.

«Особенности линии фронта в нашей зоне ответственности в том, что она пролегает по реке Днепр», — сказала Гуменюк, добавляя, что «при этом ее русло несколько деформировано» после прорыва на Каховской ГЭС.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео с ударом российского ракетного комплекса «Искандер» по украинским военным, находившимся под Антоновским мостом.

До этого Сальдо сообщал, что военнослужащие группировки «Днепр» провели успешную зачистку местности у Антоновского моста от Вооруженных сил Украины. В том числе по украинским позициям был нанесен удар ракетой комплекса «Искандер».

1 июля Сальдо заявил, что российские бойцы полностью освободили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиницу от украинских военнослужащих.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.