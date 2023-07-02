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Украинские военные вывезли часть экспонатов из музея Мариуполя

Хранитель фондов музея Мариуполя Ладкин: ВСУ вывезли часть экспонатов перед бегством

Хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин рассказал, что украинские войска перед отступлением из города вывезли часть экспонатов городского краеведческого музея. Его слова приводит РИА Новости.

«Видели у военных, кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками. И у них даже из одной коробки шашка выпала. Подняли, спрятали, унесли», — поделился Ладкин.

Он добавил, что здание краеведческого музея сильно пострадало в результате боев и пожара, который начался после попадания снаряда. Местные жители пытались самостоятельно спасти экспонаты музея.

По словам Ладкина, украинские военные вынесли экспонаты до пожара, выломав решетку на окне во дворе музея. Среди прочего ВСУ вынесли грамоту Екатерины Второй, по которой она предоставила территорию современного Мариуполя грекам.

До этого глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказывал, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе в ЕС мощей из Киево-Печерской лавры.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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