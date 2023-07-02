В Колумбии сообщили о гибели высокопоставленного офицера в двойной авиакатастрофе — погиб подполковник Марио Эспиноса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-воздушных сил страны.

«ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что сегодня в 17:28 (1:28 воскресенья мск) два самолета Т-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования №2, расположенного в Апиай, Мета», — указано в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел из-за столкновения двух низколетящих самолетов — на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возникшее возгорание. Состояние второго пилота не уточняется.

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