Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина в границах 1991 года может существовать только в составе России, сообщает ТАСС.

«Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы. Одиннадцать двенадцатых того года мы были в едином государстве, поэтому да, в таких границах мы можем выйти на мирное урегулирование», — иронизирует Рогов.

Он отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, поскольку его рейтинг как руководителя страны остается высоким только в случае продолжения боевых действий.

Любой мир будет означать мгновенное свержение Зеленского недовольными его политикой людьми — а военные действия заставляют украинцев терпеть власть Киева и повсеместную коррупцию, считает Рогов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что план мирного урегулирования президента Украины Владимира Зеленского — пускание пыли в глаза западных партнеров.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.