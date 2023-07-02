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В Минобороны заявили об уничтожении станции Starlink

Минобороны: ВС РФ уничтожили станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев утверждает, что российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском (Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», узел связи и пикап с группой пехоты», — заявил Астафьев.

Он добавил, что Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Берховка.

До этого издание Bloomberg сообщило со ссылкой на Министерство обороны США, что Пентагон приобретет у компании SpaceX предпринимателя Илона Маска терминалы и услуги спутниковой связи Starlink для использования украинскими военными.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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