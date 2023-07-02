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В Запорожской области сообщили о новых подробностях контрнаступления ВСУ

Рогов: ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области

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РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ВСУ уже готовы к проведению второго этапа полномасштабного контрнаступления, которое может начаться со дня на день, в любой момент. Рогов считает, что украинские военные пытаются запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск.

«Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — утверждает Рогов.

По его словам, украинская сторона может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

До этого Рогов заявил, что Запад ждет от Украины результатов на фронте в ближайшие 10 дней.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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Контрнаступление Украины
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