Китайский обозреватель Сюй Хайюнь заявил, что провокации НАТО против России приведут к проблемам не только в Европе, но и во всем мире. Об этом говорится в материале издания Жэньминь Жибао.

По мнению обозревателя, конфликт стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса. Он утверждает, что в случае, если новый виток данных кризисов затянется, то утащит экономику стран Европы на дно. Таким образом будут ухудшены политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте.

По его словам, в таком случае Евросоюз может пострадать «из-за своеволия НАТО».

Ранее британский журналист Марк Блэклок написал, что США увеличивает военное присутствие в Европе и прикрывает это поддержкой Украины. По его словам, это может привести к ответной реакции «пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт». Он отметил, что НАТО «находится в порочном кругу», из которого нет возможности вырваться.

До этого бывшая член палаты представителей конгресса, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что политика Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. Габбард подчеркнула, что все чаще звучат разговоры о введении войск НАТО на Украину, что увеличит вероятность прямой конфронтации между альянсом и Россией. Она назвала РФ государством с самым большим ядерным потенциалом в мире.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.