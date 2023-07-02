Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз может пострадать из-за провокаций НАТО в отношении России

Жэньминь Жибао: Евросоюз может пострадать из-за провокаций НАТО в отношении России

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Китайский обозреватель Сюй Хайюнь заявил, что провокации НАТО против России приведут к проблемам не только в Европе, но и во всем мире. Об этом говорится в материале издания Жэньминь Жибао.

По мнению обозревателя, конфликт стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса. Он утверждает, что в случае, если новый виток данных кризисов затянется, то утащит экономику стран Европы на дно. Таким образом будут ухудшены политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте.

По его словам, в таком случае Евросоюз может пострадать «из-за своеволия НАТО».

Ранее британский журналист Марк Блэклок написал, что США увеличивает военное присутствие в Европе и прикрывает это поддержкой Украины. По его словам, это может привести к ответной реакции «пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт». Он отметил, что НАТО «находится в порочном кругу», из которого нет возможности вырваться.

До этого бывшая член палаты представителей конгресса, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что политика Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. Габбард подчеркнула, что все чаще звучат разговоры о введении войск НАТО на Украину, что увеличит вероятность прямой конфронтации между альянсом и Россией. Она назвала РФ государством с самым большим ядерным потенциалом в мире.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях