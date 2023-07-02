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В Сирии сообщили об отражении израильского ракетного налета

SANA: ПВО сирийской армии отразила ракетную атаку Израиля по Хомсу

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SANA/Reuters

ПВО сирийской армии отразила ракетную атаку Израиля по окрестностям города Хомс, сообщает информационное агентство SANA.

«Сегодня около 0:20 израильский противник осуществил воздушную агрессию с направления северо-восточнее Бейрута, нацелившись на некоторые точки в окрестностях города Хомс. Наша ПВО отреагировала на ракеты», — указано в сообщении.

Отмечается, что жертв ни среди мирного населения, ни среди военных нет — был понесен только материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку в небе над провинцией Хомс.

При этом армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила Сирию в запуске по Израилю зенитной ракеты, которая взорвалась в воздухе над Тель-Авивом.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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