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США скрывают за поддержкой Украины наращивание присутствия в Европе

Global Times: США скрывают за поддержкой Украины расширение присутствия в Европе

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Manuel Balce Ceneta/AP

Британский журналист Марк Блэклок написал, что Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в Европе и прикрывают это поддержкой украинской стороны. Об этом он сообщил в материале для издания Global Times.

Блэклок считает, что Вашингтон под прикрытием поддержки украинской стороны расширяет и укрепляет военное присутствие США в Европе. По его мнению, подобные действия только приблизят часы Судного дня к полуночи.

По его словам, подобное может привести к ответной реакции «пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт» на территории Украины.

Ранее экс-член палаты представителей конгресса, экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Тулси Габбард заявила, что политика президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. Габбард считает, что все чаще звучат разговоры о введении войск Североатлантического альянса на территорию Украины. В свою очередь это увеличит вероятность прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией. Она назвала РФ государством с самым большим ядерным потенциалом в мире.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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