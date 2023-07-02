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В Николаевской области Украины сообщили о взрывах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

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Wikimedia Commons

На Украине сообщили о взрывах в Николаевской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Слышны взрывы в Николаевской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе также объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Отмечается, что тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Утром 1 июля украинское издание «Общественное. Новости» писало, что в городе Николаев на юге страны прогремел взрыв. Иные подробности пока не приводятся. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, сирена воздушной тревоги в Николаевской области прозвучала в 9:09 (совпадает с московским). Она продолжалась около сорока минут.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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