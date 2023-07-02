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В ЦАХАЛ сообщили о взрыве над Тель-Авивом

Армия обороны Израиля: сирийская армия выпустила по Израилю зенитную ракету

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Amir Cohen/Reuters

Армия Сирийской Арабской Республики (САР) выпустила по Израилю зенитную ракету, которая взорвалась в воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад зенитная ракета была запущена из Сирии по территории Израиля. По всей видимости, ракета взорвалась в воздухе. Никакие специальные инструкции для гражданских лиц в израильском тылу пока не издавались», — указано в пресс-релизе.

Информацию о звуках взрыва подтверждает корреспондент РИА Новости.

Зенитные ракеты обычно предназначены для борьбы с авиацией, беспилотниками и крылатыми ракетами противника. В редких случаях они могут использоваться в качестве баллистических.

До этого агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку в небе над провинцией Хомс.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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