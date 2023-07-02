Пушилин высмеял план мирного урегулирования Зеленского

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что план мирного урегулирования президента Украины Владимира Зеленского — пускание пыли в глаза западных партнеров, сообщает ТАСС.

«Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории», — заявил Пушилин.

Он отметил, что в конечном итоге, мнение Зеленского никого не интересует — ни на Западе, ни тем более в России, так как его слова не имеют отношения к реальной ситуации на фронтах спецоперации. Пушилин добавил, что ее заявленные цели — денацификация и демилитаризация — будет обязательно достигнуты.

Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг приняла резолюцию «о политических последствиях» конфликта на территории Украины, включающую поддержку мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.