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РИА Новости: российские военные устроили налет на опорный пункт ВСУ в ЛНР

РИА Новости: российские разведчики совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки

Разведчики 85-й бригады Южной группировки войск ВС РФ на прошлой неделе устроили налет на опорный пункт украинских военных у Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным «Демон», который принял участие в данной операции.

По словам военного, ему и его сослуживцам поставили задачу подавить противника, которую они в итоге выполнили.

«Заходили по тропам, заняли позиции и по команде начали работать. Они не ждали, а мы зашли тихо в ночи и заняли позиции. Открыли огонь», — сказал «Демон».

На этой неделе стало известно, что российские бойцы уничтожили 25 диверсантов ВСУ на Запорожском направлении.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин заявил, что российские войска нанесли удар по штабу военной разведки Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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