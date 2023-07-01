Австрия присоединится к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна планирует присоединиться к единой европейской системе противовоздушной обороны European Sky Shield. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, это не противоречит нейтральному статусу Австрии, а Sky Shield обеспечивает необходимую защиту воздушного пространства.

Ранее Нехаммер заявил, что его страна, как и другие нейтральные государства, требуют указания их статуса в гарантиях безопасности для Украины, если такие ей будут предоставлены.

По словам Нехаммера, нейтральные страны ЕС, то есть Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр считают, что предоставление Евросоюзом гарантий безопасности Украине без указания их нейтрального статуса «не может иметь место».

До этого FT писала, что ЕС может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита в конце июня.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.