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РИА Новости: российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ

РИА Новости: войска РФ пресекли попытку контрнаступления ВСУ на Донецком направлении

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РИА Новости

Источник в командовании Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что украинские войска в субботу, 1 июля, предприняли попытку контрнаступления в районе села Берховка Бахмутского района в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, силы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России остановили противника в серой зоне.

«В течении дня наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск», — сказал источник.

Он заявил, что в результате было уничтожено свыше 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотников типа «Валькирия» и «Лелека-100».

Как указал источник, за сутки противник бросил в атаку свыше 300 военнослужащих при поддержке шести танков и десяти боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Личный состав противника, подвергшись огневому воздействию, отступил. При этом он оставил на поле боя раненых и ликвидированных украинских пехотинцев, добавил источник.

1 июля Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ за минувшие сутки предпринимали попытки наступательных действий на трех направлениях.

Согласно данным ведомства, эти попытки не увенчались успехом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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