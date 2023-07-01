Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров сообщил об отправке новой группы бойцов в зону спецоперации

Кадыров: из Грозного в зону СВО вылетела очередная группа подготовленных бойцов

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) очередной группы подготовленных бойцов.

По словам лидера Чечни, они вылетели из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Он также заявил, что в добрый путь бойцов проводили председатель парламента ЧР Магомед Даудов и временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по ЧР — начальник полиции Аслан Ирасханов.

«Они выступили с напутствием и пожелали нашим воинам удачной охоты на украинских и натовских бандитов», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что чеченские бойцы активно теснят противника на Марьинском направлении.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях