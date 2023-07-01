Кадыров сообщил об отправке новой группы бойцов в зону спецоперации

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) очередной группы подготовленных бойцов.

По словам лидера Чечни, они вылетели из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Он также заявил, что в добрый путь бойцов проводили председатель парламента ЧР Магомед Даудов и временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по ЧР — начальник полиции Аслан Ирасханов.

«Они выступили с напутствием и пожелали нашим воинам удачной охоты на украинских и натовских бандитов», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что чеченские бойцы активно теснят противника на Марьинском направлении.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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