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Скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал Манилов

Бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ Манилов умер в 84 года после долгой болезни

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Пахомова Людмила/ТАСС

Бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

«Валерий Леонидович скончался на 85-м году жизни», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Манилов умер от затяжного и тяжелого заболевания в Центральном военном клиническом госпитале имени П. Мандрыка.

«Он увольнялся из рядов ВС РФ с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ», — добавил Дерябин.

Он заявил, что церемония прощания с Маниловым состоится 3 июля на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Манилов трудился на должности заместителя секретаря Совета безопасности России. В 1996 году он стал первым заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В Генштабе мужчина в том числе работал над разработкой военной реформы, а во время второй чеченской кампании был ответственным за информационное обеспечение действий федеральных сил в республике Чечня.

В декабре научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» сообщала, что умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Российской Федерации генерал Алексей Маслов. Ему было 69 лет.

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