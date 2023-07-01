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Премьер Испании пообещал Украине дополнительные танки Leopard

Премьер Испании Санчес заявил о скорой отправке Украине еще четырех танков Leopard

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Martin Meissner/AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид предоставит Киеву дополнительных четыре танка Leopard. Его слова приводит газета El Mundohttps://www.elmundo.es/internacional/2023/07/01/649fb53b749fac0025a39640-directo.html.

«Очень скоро отправим новую тяжелую военную технику, это будут еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры», — сказал политик.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Мадрид ранее уже предоставил Киеву шесть боевых машин Leopard 2A4.

Также премьер Испании в ходе выступления перед депутатами Верховной Рады пообещал, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн.

Педро Санчес приехал в Киев в первый день председательства королевства в Совете Европейского союза.

Испания 1 июля приняла на шесть месяцев обязанности государства — председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Швеции. 1 января 2024 года такое право перейдет к Бельгии.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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