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Моравецкий высказался о планах по получению ядерного оружия

Премьер Польши Моравецкий выразил намерение постепенно добиться размещения ядерного оружия

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Lisi Niesner/AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге, что со временем Польша может добиться размещения на ее территории ядерного оружия НАТО в рамках программы Nuclear Sharing. Об этом сообщает ТАСС.

По словам польского лидера, в Варшаве будут «делать все, чтобы Nuclear Sharing ... серьезно укрепила бы нашу безопасность».

Говоря о возможных сложностях на пути к этой цели, Моравецкий сказал: «Вода камень точит».

«Это, конечно, должно соответствовать реальному уровню опасности и угрозы. Мы держим руку на пульсе», — отметил польский политик.

Поводом для заинтересованности Польши в размещении ядерного оружия на своей территории Моравецкий назвал размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но также премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

30 июня Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие США.

Ранее Медведев рассказал о «позитивном» аспекте ядерной войны.

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