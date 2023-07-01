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Российский военкор заявил о подготовке Киева к сдаче Сум и Харькова

Военкор Сладков: власти Украины готовят Сумы и Харьков к сдаче, началась эвакуация

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Evgeniy Maloletka/AP

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что украинские власти подготавливают к сдаче города Сумы и Харьков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

»Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче», — говорится в публикации.

По информации военкора, в этих двух городах уже стартовала эвакуация крупных предприятий.

«Противник укрепляет вторую линию своей обороны», — добавил Сладков.

Иные подробности журналист пообещал привести позднее.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы Украины за последние сутки предпринимали попытки наступательных действий на четырех направлениях. Речь идет о Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.

В мае Минобороны России информировало, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики.

Ранее глава местной областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что власти Харьковской области Украины намерены принудительно эвакуировать детей из пяти населенных пунктов в Волчанской общине из-за ежедневных обстрелов.

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