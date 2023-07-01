Минобороны России сообщило о неудачных попытках наступления ВСУ на трех направлениях

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки предпринимали попытки наступательных действий на трех направлениях. Об этом информирует пресс-служба военного ведомства в ежедневной сводке в Telegram-канале.

«ВСУ продолжали <...> попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях», — указывается в отчете.

Согласно данным Минобороны, эти попытки не увенчались успехом.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ за последние сутки предпринимали попытки наступательных действий на четырех направлениях. Речь идет о Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. До этого российские военные отразили атаки противника в районе населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике и Тоненькое в Донецкой народной республике.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики.