Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны России сообщило о неудачных попытках наступления ВСУ на трех направлениях

МО: ВСУ попытались наступить на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки предпринимали попытки наступательных действий на трех направлениях. Об этом информирует пресс-служба военного ведомства в ежедневной сводке в Telegram-канале.

«ВСУ продолжали <...> попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях», — указывается в отчете.

Согласно данным Минобороны, эти попытки не увенчались успехом.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ за последние сутки предпринимали попытки наступательных действий на четырех направлениях. Речь идет о Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. До этого российские военные отразили атаки противника в районе населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике и Тоненькое в Донецкой народной республике.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях