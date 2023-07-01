Минобороны: ВС России ликвидировали хранилище топлива ВСУ в Запорожье

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в районе города Запорожье Вооруженные силы РФ поразили хранилище топлива для военной техники. Об этом сообщается в ежедневном отчете оборонного ведомства в Telegram-канале.

«В районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники», — говорится в публикации.

Согласно информации Минобороны, топливное хранилище использовалось объединенной группировкой украинских войск «Запорожье».

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ за последние сутки предпринимали попытки наступательных действий на четырех направлениях. Речь идет о Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. До этого российские военные отразили атаки противника в районе населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике и Тоненькое в Донецкой народной республике.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в районе Запорожья российские ракетные войска, авиация и артиллерия смогли уничтожить радиолокационную станцию наведения целей украинского ЗРК С-300 в Донецкой народной республике, а также склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива в районе города Запорожье.