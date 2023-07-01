Минобороны России рассказало об успехах российских войск на Херсонском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки российские силы на Херсонском направлении ликвидировали до 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили систему М777 американского производства.

«В результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило о ликвидации диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке ее бойцов высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский.

Также Минобороны РФ проинформировало, что российские войска в течение суток смогли пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новоселовского в Луганской народной республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.