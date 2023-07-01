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Минобороны России рассказало об успехах российских войск на Херсонском направлении

МО РФ: за сутки на Херсонском направлении уничтожены до 30 солдат ВСУ и система США М777

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки российские силы на Херсонском направлении ликвидировали до 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили систему М777 американского производства.

«В результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило о ликвидации диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке ее бойцов высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский.

Также Минобороны РФ проинформировало, что российские войска в течение суток смогли пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новоселовского в Луганской народной республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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Операция на Украине
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