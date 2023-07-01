Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.

По данным ведомства, в результате Вооруженные силы Украины потеряли более 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

Также Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки.

Кроме того, по ряду пунктов управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» был нанесен удар войсками РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в России создали новую систему подавления дронов.