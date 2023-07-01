Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки

Министерство обороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки Вооруженных сил Украины.
Столкновения произошли в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.
Кроме того, как сообщает Минобороны, в районах населенных пунктов Новодаровка и Работино Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
«Газета.Ru» следит за хроникой событий.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.