Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки

Министерство обороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки Вооруженных сил Украины.

Столкновения произошли в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.

Кроме того, как сообщает Минобороны, в районах населенных пунктов Новодаровка и Работино Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в России создали новую систему подавления дронов.