Минобороны сообщило об успешном поражении ряда командных пунктов ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удар по ряду пунктов управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

Сообщается, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием морского и наземного базирования, при этом все цели были поражены.

Ранее МО сообщило, что бойцы группировки «Восток» отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении.

По данным ведомства, во время контрбатарейной борьбы артиллеристами группировки в районе Сторожевого были уничтожен минометный расчет и пункт управления беспилотниками ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.