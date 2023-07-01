Бывшие американские военнослужащие, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины, шокированы сложной обстановкой на фронте и жестокостью боев в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом пишет американское новостное интернет-издание Daily Beast.

Боец с позывным «Бам» рассказал, что в сравнении с боевыми действиями в Ираке и Афганистане, где он ранее принимал участие, украинский конфликт намного серьезнее.

«Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — высказался бывший военный.

По его оценке, уровень подготовки большинства украинских солдат невысок и оставляет желать лучшего.

«Здесь много действительно тупых добровольцев, которым нечего делать на поле боя», — подчеркнул «Бам».

В свою очередь, морской пехотинец Оффенбекер охарактеризовал происходящее на фронте «ужасным дерьмом», пояснив, что Вооруженные силы России подавляют ВСУ артиллерией и танками.

В апреле издание Daily Beast сообщало, что на Украине погибли два американских наемника, один из них — Эдвард Уолтер Уилтон. Он погиб в боях за Артемовск.