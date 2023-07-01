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Рогов заявил о подготовке Украиной полномасштабного наступления в Запорожской области

Рогов: Запад ждет от Украины результатов на фронте в ближайшие 10 дней

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РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что Запад ждет от Украины результатов на фронте в ближайшие 10 дней.

«Украина не столько хочет, сколько именно должна показать результаты. Это установка, которая должна быть реализована для сохранения [президента Владимира] Зеленского у власти, получения новых денег и вооружения», — высказал мнение Рогов.

По его словам, у Зеленского осталось всего 10 дней, поэтому, скорее всего, за эти дни Вооруженные силы Украины попытаются совершить полномасштабное наступление на каком-то участке фронта, предположительно, в Запорожской области.

Успехом для ВСУ, как утверждает Рогов, может быть названо взятие любого населенного пункта, например Васильевки или Токмака в Запорожской области.

Эксперт считает, что для полномасштабного наступления ВСУ могут ввести в бой сформированную на юго-востоке Днепропетровской области тактическую группу «Марун», которая ранее на запорожское направление «не бросалась», но при этом на протяжении1,5 месяца находится в полной боевой готовности с вооружением, техникой, боеприпасами.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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